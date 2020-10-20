«كورونا» يعمِّق جراح «البترول»

مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، ما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الاصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2 في المئة ، حسبما أظهرته البيانات الحكومية، فيما كبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر.

وكان خام برنت تسليم ديسمبر منخفضا 20 سنتا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 42.73 دولاراً للبرميل.

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 40.69 دولاراً للبرميل، متراجعا 19 سنتا.

كان برنت زاد 0.2 في المئة الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7 في المئة، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات، بينما جاءت بيانات معالجة الخام «مخيبة للآمال»، حسبما قاله هويلي، الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية.

