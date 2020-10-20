شركات «أوابك» بحثت الصعوبات

مال وأعمال

عقد الاجتماع السنوي التاسع والأربعون للشركات العربية المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» ، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom). وقد ترأس الاجتماع الأمين العام لمنظمة «أوابك» علي سبت بن سبت، وشارك في الاجتماع مجموعة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين في الشركات المنبثقة عن المنظمة.

وذكر علي سبت بن سبت، إن هذا الاجتماع السنوي يأتي ضمن خطة العمل السنوية للأمانة العامة للمنظمة لعام 2020، وتنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء المنظمة بشأن زيادة الجهود الرامية لزيادة التعاون والتنسيق بين الشركات العربية المنبثقة، في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها الصناعة البترولية العربية نتيجة لجائحة كورونا «كوفيد-19»، وانعكاساتها السلبية على الصناعة البترولية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف أن الاجتماع استعرض أنشطة الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020، والتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات وطرق تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة قدر الإمكان وبحث المجالات الممكنة للتنسيق فيما بين الشركات المنبثقة العاملة، تمهيدا لقيام الأمانة العامة للمنظمة بإعداد التقرير السنوي للشركات الذي سيعرض خلال الاجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة.

