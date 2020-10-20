العالم يترنح.. والصين تنمو!

مال وأعمال

حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 4.9 في المئة في الفصل الثالث من السنة، ومقابل 3.2 في المئة في الربع الثاني.

وتمكن الاقتصاد الصيني من المحافظة على التعافي الذي حققه بعد تدابير الإغلاق التي اتُّخذت لاحتواء «كوفيد-19» ليقترب من مستويات ما قبل ظهور الوباء، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الاثنين.

لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا أقل بقليل من التوقعات في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الذي حذّر من الضبابية المقبلة في وقت «لا تزال البيئة الدولية معقّدة».

ويعني التعافي أن الصين في طريقها لتكون القوة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة في العالم التي تحقق نموا هذا العام، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، بينما تحاول دول العالم التعامل مع تدابير الإغلاق وموجات جديدة من الإصابات.

كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مبيعات التجزئة نمت أسرع من المتوقع في سبتمبر عند 3.3 في المئة، مقارنة بـ0.5 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي سجّلت في الشهر السابق.

لكن النسبة لا تزال أقل من نمو الإنتاج الصناعي، الذي كان أفضل من المتوقع فازداد بنسبة 6.9 في المئة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وعاد الناس في الصين للتسوق والسفر وارتياد المطاعم، في مشهد يتناقض تماما مع الوضع في العديد من دول العالم الأخرى.

