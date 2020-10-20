هل يعيد اختبار «كورونا» السريع رحلات الطيران؟

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نقلت مجلة «فوربس» الأميركية، عن ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي لـ «IATA» قوله إن مفتاح استعادة حرية التنقل عبر الحدود، هو اختبار كورونا المنهجي لجميع المسافرين قبل المغادرة، الذي سيمنح الحكومات الثقة لفتح حدودها دون مخاطر معقدة وتغييرات مستمرة في القواعد المفروضة على السفر. وأوضحت المجلة، أن الأميركيين يبدون أقل يقيناً، حيث يقول 46% منهم أن الاختبار السريع في نفس اليوم سيجعل الناس يطيرون مرة أخرى، لافتة إلى انخفاض السفر الجوي الداخلي بأكثر من 60% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لكن هناك مؤشرات واضحة على أن الأميركيين يتوقون للطيران.