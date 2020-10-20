الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 ,4 ربيع الأول 1442
رقم العدد:
4115
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
مرأة
مال وأعمال
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
التقرير اليومي للبورصة
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
كتّاب اليوم
أ. د. خليفة بهبهاني
جاسم محمد كمال
سامي عبداللطيف النصف
حامد السيف
يوسف حجي
المزيد
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
844 مليون دينار دعم «عمالة» في 2020/2021
إزالة مخيمات خالفت القرارات الاحتياطية لـ «كورونا»
تعطيل الدوامات في 29 أكتوبر الحالي
رسالة من سمو أمير البلاد إلى ملك الأردن
الجار الله التقى السفير الهولندي
ولي العهد: تعزيز التكامل بين «العام» و«الخاص» ضرورة
النشرة الإخبارية
معدل التحويل
تاريخ:
قاعدة دينار كويتي
معدل التحويل
KWD
EUR
GBP
JPY
CAD
AUD
RON
RUB
محول العملات
كمية:
من:
إلى:
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة