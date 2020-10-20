«قولولو» جديد ماريتا الحلاني

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ضربت الفنانة ماريتا الحلاني موعداً مع الجمهور لطرح فيديوكليب أغنيتها الجديدة «قولولو» كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، حيث حددت يوم الأربعاء في 21 اكتوبر الحالي لإصدار العمل.

ماريتا كانت قد كشفت في لقاء سابق أن الكليب بسيط جداً، من اخراج عمر خالد بعيني، صورته في مزرعة الحلانية التي قضت فيها معظم وقتها في الأشهر الماضية وتعلقت بها كثيراً، حيث اكتشفت كل ركن فيها فأحبت ان تترجم هذه المشاعر التي أحسّت بها خلال تواجدها في المزرعة الى صورة لأن المكان يعني لها كثيراً. متمنية أن يعجب العمل الجمهور.

