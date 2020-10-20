«بلا ما تحلم».. جديد عايدة خالد

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أطلقت الفنانة عايدة خالد فيديو كليب لأغنيتها الجديدة «بلا ما تحلم» باللهجة المغربية، من كلمات الشاعر محمد المغربي، ومن ألحان مهدي موزايين، وتوزيع طارق الحجيلي ومادارا، وتم تسجيلها بالمغرب، وهي من انتاج الفنانة عايدة خالد.

واكتسب العمل الجديد جمالية كبيرة في الكلمة واللحن والصوت لتشكل جميعها، حضورا مميزا للفنان عايدة خالد بهذا العمل الجديد «بلا ما تحلم».

واختارت الفنانة عايدة خالد نيويورك لتصوير مشاهد الفيديو كليب تحت ادارة المخرج الكبير أمير الرواني، والذي تعاون مع الفنان سعد المجرد في اخراج فيديو كليب أغنية «لمعلم» والعديد من الاعمال ما ابرز النجوم في العالم العربي. وتعتبر الفنانة المغربية عايدة خالد من الأصوات المميزة، وتتمتع بخامة صوتية أثبتت حضورها على الساحة الفنية، من خلال الاعمال التي تم طرحها، والتركيز على التنوع بتقديم الألوان الغنائية التي تناسب الجميع.

