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من تأليف هبة مشاري حمادة ومشاركة عدد من النجوم

العلي: «دفعة بيروت».. مختلف تماماً

مشاري حامد
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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

أكد المخرج البحريني علي العلي ان مسلسل «دفعة بيروت» الذي يعرض حاليا مختلف تماما عما قدم في «دفعة القاهرة» وأن هذه التجربة الثانية له مع الكاتبة هبة حمادة وبطولة كوكبة من النجوم الخليجيين والعرب وتدور احداث العمل في حقبة الستينيات من القرن الماضي وترصد الأحداث حكايات طلاب وطالبات من دول الخليج والمغرب العربي يسكنون معا في بيوت للطلاب والطالبات، حاملين معهم أفكارهم ومعتقداتهم وعاداتهم وأحلامهم الى العاصمة اللبنانية بيروت وتحديدا في شارع الحمرا الذي كان يعج بالساسة والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين ويدرس هؤلاء الطلاب في الجامعة وتدور بينهم الكثير من التطورات والمغامرات والمناكفات وتتصاعد الخطوط الدرامية لتتلاقى مصائرهم ويومياتهم ما بين الحب والغيرة والسياسة والزواج والمنافسة والمؤامرة.
وصرح قائلا عن العمل: أراهن فيه على أن الفنان الخليجي قادر على تقديم مادة درامية مميزة لجهة نوعية العمل والنص والكتابة والانتاج والاخراج والتمثيل وغيرها وان الناس ستتفاجأ من كيفية تقديمنا للعمل بهذه الجودة والديكورات وأغلبها صنعناه بأنفسنا لأن ما من استديوهات مجهزة لتصوير عمل درامي يتناول تلك الحقبة الزمنية
واضاف: نوعية العمل والموضوع هما اللذان فرضا علينا استخدام تقنيات معينة، فأنا لا أؤمن بضرورة استخدام أحدث التقنيات دوما، خصوصا في أعمال مشابهة».
وعن ظروف التصوير قال: استمتعنا بتصويره رغم الظروف الاستثنائية التي مررنا بها خلال التصوير، والتي حتمت علينا التأجيل مرارا وتكرارا الى أن تم عرض الحلقات حاليا عبر منصة «شاهد VIP»، لنكون بذلك أمام تحد حقيقي ومزدوج.


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