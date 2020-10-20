قصي حاتم: أحرص على اختيار أعمالي الغنائية

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أغنية منفردة جديدة مصوره، أطلقها الفنان العراقي الشاب قصي حاتم، حملت عنوان «اليوم أنت» تعاون بها مع الملحن علي صابر، بعد أن كتبها الشاعر عمار محمد وقام بعملية التوزيع الموسيقي والمكس محب الراوي، وأخرجها المخرج حسن كشمولة.

حملت أغنية «اليوم أنت» كلمات عاطفية جميلة تحدث بها قصي مع نفسه عن عشقه واشتياقه لمحبوبه، وقام بأدائها باحساسه وصوته المتميز، وقدمها للجمهور بالأسلوب المصور لذكرياته مع محبوبته، والذي صورها بلقطات فيها الجماليات المتنوعة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وأبدى قصي حاتم سعادته بالأغنية الجديدة وتعاونه مع الملحن القدير علي صابر فيها، مؤكدا حرصه المتواصل في عملية اختيار أعماله الغنائية الذي يسعى من خلالها الوصول لشريحة كبيرة من الجمهور في العراق والعالم العربي، واضعا نصب عينيه محبيه ومتابعيه. ومن جهته أكد المخرج حسن كشمولة سعادته بتعاونه الأول مع قصي حاتم، مؤكدا اهتمامه وحرصه على اخراج العمل بطريقة فنية متطورة مستخدما التقنيات الحديثة في عالم الأغنية المصورة، موضحا حرص وتعاون قصي حاتم واهتمامه في اظهار العمل بالصورة الرائعة الجميلة المفرحة والحاملة لكل معاني التفاؤل.

هذا وطرح قصي حاتم أغنية «اليوم أنت» عبر قناته الرسمية في «اليوتيوب» الى جانب جميع الاذاعات العراقية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الالكترونية المتخصصة في طرح الأغاني وعرضها.

