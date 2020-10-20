14 ناقداً ينضمون للجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

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استعدادا للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، أعلنت (European Film Promotion (EFP ومركز السينما العربية، عن انضمام 14 ناقدا جديدا الى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي سوف يتم الكشف عن الأفلام المرشحة لجوائزها قريبا، قبل الاعلان عن الفيلم الفائز ضمن الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 الى 10 ديسمبر).

وبالتزامن مع تولي الناقدة علا الشيخ منصب مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وصل عدد أعضاء لجنة التحكيم الى 56 ناقدا من 14 دولة عربية، وسوف يقوم النقاد العرب بالتصويت لأفضل الأفلام الأوروبية التي يرشحها الشركات والمؤسسات السينمائية الأوروبية.

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُناع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالاضافة الى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

وتقول سونيا هاينن المدير الاداري في European Film Promotion «يسعدنا أن يستمر هذا التعاون الناجح مع مركز السينما العربية في ظل هذه السنة الصعبة، فللسنة الثانية يشاهد مجموعة من أبرز النقاد العرب الأفلام الأوروبية، ليحصل أفضل فيلم على الجائزة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو ما يساعد أكثر في الترويج لأفلامنا الأوروبية في العالم العربي».

ويقول ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية «رغم كل الصعوبات التي تواجه صناعة السينما هذا العام، فواجبنا الاستمرار في تنظيم الأنشطة الرئيسة للسينما، خاصة مع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية التي تعتبر هي الأولى من نوعها. سعداء وفخورون باقامة نسختها الثانية بالتعاون مع EFP ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي».‎

