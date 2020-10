إضاءات

بواسطة شركة ARRAY Filmworks الرائدة ولصالح Netflix، ستقوم «ايفا دوفرناي»، المرشحة لجوائز الأوسكار و«غولدن غلوب»، باخراج وكتابة وانتاج الفيلم الروائي الجديد، المقتبس من كتاب «نيويورك تايمز» الشهير Caste: The Origins of Our Discontents الذي حاز اعجاب النقاد، بالاضافة الى اختياره أيضًا في «نادي أوبرا للقراءة»، وهو من تأليف «ايزابيل ويلكرسون»، الحائزة جائزة «بوليتزر».