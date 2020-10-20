الشراريب مع التنانير أحدث صيحات خريف 2020 من الموديلات العصرية

مرأة

تعتبر موضة الشراريب مع التنانير من احدث صيحات خريف 2020 خصوصاً مع اختيار العديد من الموديلات العصرية التي طرحتها أهم الماركات العالمية.

تنسيق موضة الشراريب مع التنانير الطويلة اختاريها بخريف 2020، مع الموديلات الطويلة البارزة من خلال الشراريب البارزة بأسلوب دار Prada.

فقومي بتنسيق موضة الشراريب مع التنانير التي تتخطى حدود الركبة واختاري معها موضة البلايزر الطويلة بالقماش عينه والتدرجات عينها ولا تترددي بوضع الحزام العريض على أعلى الخصر لجعل أناقتك متكاملة.

كما يمكنك تنسيق موضة الشراريب مع التنانير الطويلة والسوداء من خلال الخطوط الرفيعة البارزة على كامل التنورة ولا تترددي باختيار معها موضة الجاكيت الواسعة والمريحة التي لا تظهر مفاتن الجسم.

كما يمكنك اختيار في سهرات خريف 2020 ، افكار تنسيق موضة الشراريب مع التنانير بوحي اطلالات عارضات Ferragamo Salvatore .

اختاري الموديلات البراقة من خلال الشراريب الطويلة بالتدرجات الذهبية الملفتة والمنسقة مع التوبات الكلاسيكية والمعطف البني الطويل للحصول على اطلالة راقية.

تألق دار Bottega Veneta مع التنانير الطويلة جداً والتي تبزر مع صيحة الشراريب الملونة على طول التصميم واختاري تنسيقها مع الكنزة العصرية الطويلة والمكشوفة من الجهة الأمامية بطرق متجددة.

