فساتين كلاسيكية من وحي عروض الأزياء العالمية

مرأة

تبرز تصاميم الفساتين الجذابة في موسم الخريف الدافئ، حيث بامكانك اعتمادها في العديد من الاطلالات النهارية أو المسائية.

ولفتت نظرنا موديلات فساتين خريف 2020، بتصاميم جذابة وأنيقة اخترناها لك من أبرز عروض الأزياء العالمية بقصّات وألوان منوعة وغنية، منها باللون الأسود الكلاسيكي والراقي، كفستان كارولينا هيريرا الطويل والمخرم بتفريغات الورود مع الحزام الجلدي المربوط.

وفستان ديفيد كوما David Koma باللون الأسود أيضا والقصة الضيقة والأنيقة مع لمسات من الأحجار الكريستالية البراقة والتي أضافت لمسة من الفخامة على التصميم. ولاطلالة أنثوية أنيقة اخترنا لك فستاناً أبيض قصيراً من تصميم ايلي صعب بقصة أنيقة بالزخرفات الفنية المتقنة مع لمسات من الشيفون الأنثوي والمرهف. وللفتيات فساتين خريفية بالستايل البوهيمي الأنيق من تصميم ايترو - Etro والمزينة بالزخرفات الجذابة والشبابية بألوان متناغمة وقمة في الأناقة.

