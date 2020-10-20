ماكرون يهدد المتطرفين: لن تهنأوا بالنوم

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: هدد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اجتماع لمجلس الدفاع بأن من وصفهم بالاسلاميين «لن يهنئوا بالنوم في فرنسا» بحسب ما نقلته قناة «BFM» الفرنسية. واجتمع مجلس الدفاع الفرنسي، بمشاركة رئيس وأعضاء الحكومة، مساء الأحد، على خلفية مقتل مدرس التاريخ يوم الجمعة، الذي اثار جدلا وصدمة كبيرة في الأوساط الفرنسية والعالمية.

وأشارت القناة «بي اف ام تي في» الى ان عمليات تحقق ومتابعة من حسابات وأصحاب 80 رسالة ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعربوا عن دعمهم للمهاجم على المدرس. وهزت فرنسا ليلة الجمعة، جريمة بشعة حينما اقدم شخص على قطع رأس مدرس التاريخ، ووقعت الجريمة بالقرب من مدرسة في كونفلان سان اونورين بضواحي باريس. ووصف ماكرون الحادث بأنه عمل ارهابي. وقتل المهاجم برصاص الشرطة في بلدة عراني المجاورة. وأطلقت الشرطة الفرنسية امس عمليات ضد «عشرات الأفراد» المرتبطين بالتنظيمات المتطرفة، وفق ما اعلن وزير الداخلية جيرار دارمانانن، مشيراً الى ان «فتوى» كانت صدرت في حق استاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة. وقال الوزير لاذاعة «أوروبا 1» في اشارة الى مشتبه بهم تمّ توقيفهم «من الواضح انهم اصدروا فتوى ضد الأستاذ». وأشار الوزير الى «عمليات مداهمة واسعة للشرطة» ضد عشرات المتطرفين، موضحاً انها جاءت تنفيذاً لمقررات مجلس الدفاع. وكشف ان عمليات الشرطة في اوساط المتطرفين ستتواصل لعدة ايام. وأشار دارمانان الى ان العمليات لاتستهدف افرادا «مرتبطين بالضرورة بالتحقيق» حول جريمة قتل استاذ التاريخ صامويل باتي، لكنها تهدف الى «تمرير رسالة: لن ندع اعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة»، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل وأعلن عزمه حلّ عدة جمعيات مؤكداً ان «51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات لأجهزة الدولة والعديد منها سيتمّ حله في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي».

تستعد فرنسا لطرد 231 اجنبيا مدرجين على قائمة المراقبة الحكومية، للاشتباه في انهم يتبنون معتقدات دينية متطرفة، وذلك بعد يومين من قيام روسي متشدد بقطع رأس احد المعلمين. وأعلن الخبر مصدر من نقابة الشرطة الفرنسية فيما لم يتسن الوصول لوزارة الداخلية المسؤولة عن ترحيل الأجانب، لتأكيد المعلومات التي ذكرتها في البداية اذاعة «أوروبا1». وحسب تعريف الحكومة الفرنسية، فان المتطرفين هم «أناس على علاقة بالراديكالية، يرجح انهم يرغبون في السفر الى الخارج للانضمام الى جماعات ارهابية او المشاركة في انشطة ارهابية». وقال مصدر من نقابة الشرطة ان من بين العدد الاجمالي 180 مسجونا و51 آخرين من المقرر اعتقالهم مضيفا ان وزير الداخلية ن طلب ايضا من الهيئات التابعة للوزارة ان تفحص عن كثب طلبات من يرغبون في الحصول على وضع لاجئين في فرنسا. من جهته قرّر ماكرون تعزيز امن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرّفة على الانترنت. وقالت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون امر بعد اجتماع حضره ستة وزراء والمدّعي العام لمكافحة الارهاب جان فرنسوا ريكار، باتخاذ «اجراءات ملموسة» سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الانترنت، مطالباً باتخاذ خطوات سريعة «وبعدم منح اي مجال لأولئك الذين يُنظّمون انفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري». ويريد ماكرون تعزيز امن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يُفترض ان تستمر اسبوعين.

