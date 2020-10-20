العراق وفرنسا يوقعان 3 مذكرات «إعلان نوايا»

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: وقع العراق وفرنسا في باريس، امس، ثلاث مذكرات «اعلان نوايا» في مجالات النقل والزراعة والتعليم، بحضور رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، ونظيره الفرنسي، جان كاستيكس.

وذكر بيان حكومي عراقي، ان «وزير الزراعة العراقي وقع مع وزير الزراعة والأغذية الفرنسي، مذكرة اعلان نوايا لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية لوزارة الزراعة العراقية، بما في ذلك تبادل الخبرات في مجال الزراعة والتدريب والتعليم البيطري والصحة النباتية والبحوث الزراعية».

وأضاف ان «المذكرة تشمل تشجيع الشراكات الزراعية والغذائية في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والآلات الزراعية وتنمية موارد الأراضي والمياه».

وأشار البيان الى ان «وزير النقل العراقي وقع مذكرة اعلان حسن النوايا مع نظيره الفرنسي فيما يتعلق بانشاء القطار المعلق في العاصمة بغداد، فيما تضمنت مذكرة اعلان النوايا التي وقعها نيابة عن وزير التعليم العالي العراقي، الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، مع وزير التعليم الفرنسي، تعزيز التعاون في مجال التعليم بين الطرفين، وتوسيع قبول الطلبة العراقيين في الجامعات الفرنسية».

وكان الكاظمي عقد اجتماعاً مع نظيره الفرنسي بعد وصوله باريس، في مستهل جولته الأوروبية التي تشمل ايضا بريطانيا وألمانيا.

وأعلن الكاظمي، ان بلاده تسعى الى اقامة علاقات متينة مع دول العالم تعيد للعرق مكانته الدولية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، ان الكاظمي، بدأ اولى مباحثاته في العاصمة الفرنسية باريس، بلقائه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بحضور عدد من وزراء البلدين.

واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والصحية ،كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

وأشار الكاظمي الى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات اذ ان الحكومة تسعى الى علاقات متينة مع دول العالم تقوم على اساس المصالح المشتركة واعادة العراق لوضعه دولياً.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس حرص بلاده على دعم العراق في مختلف الصُعد. ويرافق الكاظمي، في جولته وفد حكومي رفيع يضم عدداً من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة.

وسيجري الكاظمي لقاءات عدة مع كبار المسؤولين في هذه الدول الثلاث، بشأن تطوير العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق وبلدانهم في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والأمنية والصحية، فضلا عن بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وتركز الجولة على ملفات مهمة من بينها رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية، والعلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، ومكافحة وباء كورونا، والحربُ ضد داعش.

