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السعودية: أوامر ملكية بإعادة تشكيل «كبار العلماء» و«الشورى»


الرياض- «كونا»: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اوامر ملكية باعادة تشكيل هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى. ونصت الأوامر بحسب ما اوردته وكالة الانباء السعودية (واس) على اعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة عبدالعزيز آل الشيخ. كما نصت الاوامر وفقا للوكالة على ان يتكون مجلس الشورى من الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيسا وأعضاء المجلس لمدة اربع سنوات هجرية. وامر خادم الحرمين الشريفين بان يعين الدكتور مشعل السلمي نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير والدكتورة حنان الأحمدي مساعدا لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.


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