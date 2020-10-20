عريقات في حالة «حرجة» بمستشفى «هداسا» الإسرائيلي

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القدس المحتلة - الوكالات: أعلن مستشفى «هداسا عين كارم» الاسرائيلي في القدس المحتلة تدهور صحة امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الذي اصيب مؤخرا بفيروس «كورونا» المستجد. وقال المستشفى في بيان اصدره امس «قضى السيد عريقات ليلة هادئة، ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبّب ضيق تنفس.. تم انعاشه وتنويمه». وأضاف بيان المستشفى «يشكل علاج عريقات تحديا كبيرا، خاصة انه خضع لزراعة رئة تؤثر على جهاز المناعة، ولديه عدوى بكتيرية، بالاضافة الى فيروس كورونا». وكانت منظمة التحرير الفلسطينية اعلنت في التاسع من الشهر الجاري اصابة عريقات بالفيروس، ونقل الأحد للعلاج في القدس المحتلة. وقالت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة في بيان مقتضب ان نقل عريقات للعلاج تم «بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي»، و«لما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة». وخضع امين سر المنظمة (65 عاما) في العام 2017 لعملية زراعة رئة في مستشفى بالولايات المتحدة، قبل استئناف انشطته.