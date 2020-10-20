3 مقترحات سودانية لـ«الجنائية الدولية» بشأن البشير

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الخرطوم - الوكالات: أعلن المدعي العام السوداني امس انه اتفق مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور السودان على «3 مقترحات» بشأن المسؤولين السودانيين السابقين المطلوبين من قبل المحكمة. وقال المدعي العام السوداني «اتفقنا على ضرورة عدم الافلات من العقاب بشأن الجرائم المرتكبة في دارفور». وأوضح ان وزير العدل نصر الدين عبد الباري تقدم بثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية بخصوص التعامل مع المطلوبين في ملف دارفور، تشمل محاكمتهم امام محكمة خاصة او امام محكمة هجينة او تسلميهم للعدالة الدولية. وشدد على ان «المشاورات لا تزال مستمرة». وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد اكد ان حكومته ملتزمة بانجاز العدالة وذلك اثناء اول زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية للسودان منذ الاطاحة بالرئيس عمر البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت امرين بالقاء القبض على البشير عام 2009 وعام 2010 بتهم جرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 الف شخص. ووصل الوفد الذي ترأسه فاتو بنسودا كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية الى السودان في وقت متأخر السبت لمناقشة قضايا البشير واثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما. واجتمعت بنسودا ايضا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو الذي نقلت وكالة انباء السودان قوله ان الحكومة مستعدة للتعاون مع المحكمة. ونقل بيان لمجلس الوزراء عن حمدوك تأكيده خلال اجتماعه مع وفد المحكمة الجنائية الدولية «التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب وانما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية باقامة العدالة».