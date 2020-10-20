ترامب يهاجم «الجمهوريين الأغبياء» رداً على تحذيرات «الهزيمة»

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لاس فيغاس- الوكالات: هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتقديه من أعضاء حزبه الجمهوري ودعاهم لتوحيد الصفوف بعد تزايد التحذيرات من هزيمة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وجاءت تصريحات ترامب فيما توجه ومنافسه الديموقراطي جو بايدن لكسب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة في الأمتار الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية، التي تظهر استطلاعات الرأي أنّ ترامب يواجه خطر خسارتها.

وفي حديثه إلى تجمع حاشد في ولاية نيفادا في غرب البلاد، هاجم ترامب بايدن وأشاد بسياسات إدارته الاقتصادية وتحدث أيضاً عن تعليقات السناتور الجمهوري بن ساس من نبراسكا (وسط)، الذي قال أخيراً للناخبين إن ترامب يحابي «الديكتاتوريين» ويسيء معاملة النساء ويستخدم البيت الأبيض كمشروع تجاري. واعتبر ساس أن خسارة ترامب «مرجحة» بمواجهة بايدن.

كما حذّر مسؤولون جمهوريون آخرون من خسائر انتخابية في استطلاعات الرأي ستشمل خسارة مقاعد في الكونغرس، بما في ذلك السناتور تيد كروز، الذي حذّر على غرار ساس من «مذبحة» انتخابية للجمهوريين.

وحتى ليندسي غراهام، أحد أقرب حلفاء ترامب في مجلس الشيوخ، قال إن الديموقراطيين لديهم «فرصة جيدة» للفوز في الانتخابات الرئاسية.

ورداً على هذه التصريحات، قال ترامب أمام الحشد في نيفادا «لدينا بعض الأغبياء. لدينا هذا الرجل ساس كما تعلمون يريد الإدلاء بتصريح.. على الجمهوريين أن يتحدوا معاً بشكل أفضل».

ويقوم ترامب بجولة في عدة ولايات انطلقت الأحد من نيفادا وتشمل كاليفورنيا وأريزونا.

