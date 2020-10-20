مبعوث البيت الأبيض زار دمشق سراً لـ«صفقة مع الأسد»

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مسؤولا في البيت الأبيض سافر إلى دمشق لعقد اجتماعات سرية مع الحكومة السورية، سعيا للإفراج عن مواطنيْن أميركيين اثنين على الأقل تعتقد واشنطن أن نظام الرئيس بشار الأسد يحتجزهم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض إن المسؤول الأكبر عن مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض كاش باتل، سافر إلى دمشق في وقت سابق من هذا العام في محاولة لإطلاق سراح المحتجزين، ورفض المسؤولون المطلعون على الرحلة الكشف عمن التقى باتل أثناء رحلته. وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سورية عام 2012، احتجاجا على حملة الأسد القمعية ضد المتظاهرين الذين طالبوا بإجراء إصلاحات في البلاد.

ويأمل المسؤولون الأميركيون بحسب الصحيفة أن تؤدي الصفقة مع نظام الأسد إلى إطلاق سراح الصحافي المستقل أوستن تايس الضابط السابق في مشاة البحرية الذي اختفى أثناء تغطيته الأحداث في سورية عام 2012، والمعالج السوري الأميركي مجد كمالماز الذي اختفى بعد أن تم إيقافه في نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية عام 2017.

ويُعتقد أن الحكومة السورية تحتجز 4 أميركيين آخرين على الأقل، لكن لا يُعرف الكثير عن هذه الحالات.

وفي دمشق نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام عن مصادر مطلعة صحة ما تم نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» حول زيارة مسؤولَين أميركيين العاصمة السورية. وكشفت المصادر للصحيفة أن روجر كارستينس المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون المخطوفين، وكاش باتل مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض زارا دمشق في أغسطس الماضي واجتمعا باللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني في مكتبه بدمشق وناقشا سلة واسعة من المسائل حملت جملة من العروض والطلبات. وأضافت المصادر التي قالت صحيفة «الوطن» إنها فضلت عدم الكشف عن هويتها أن «هذه ليست الزيارة الأولى لمسؤولين أميركيين بهذا المستوى الرفيع وأنه سبقتها ثلاث زيارات مشابهة إلى دمشق خلال الأشهر والسنوات الماضية». وبحسب المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها «الوطن» فإن دمشق أبلغت المسؤولَين الأميركيين «لا نقاش ولا تعاون مع واشنطن قبل البحث بملف انسحاب القوات الأميركية المحتلة من شرقي سورية» على حد تعبيرها.

كما رفضت دمشق بحسب المصادر، مناقشة ملف «المخطوفين» الأميركيين في سورية «قبل البحث في أي مسألة أخرى».

