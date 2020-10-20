واشنطن تحذر من «مغبة المتاجرة بالأسلحة» مع إيران

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدول والأفراد من مغبة القيام بأي عملية بيع أو شراء للأسلحة التقليدية مع إيران بعدما قالت طهران إن الحظر الأممي المفروض عليها رُفع تلقائيا بموجب الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعد مرور 10 سنوات من سريانه. وأضاف بومبيو في بيان أن بلاده «مستعدة لمعاقبة أي فرد أو كيان يسهم في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران» ودعا الوزير الأميركي دول العالم للامتناع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران معتبرا الأمر مساهمة «في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ودعما لمكافحة الإرهاب» وقال الوزير الأميركي إن أي دولة تتاجر بالأسلحة مع طهران «تختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات». في المقابل أكدت إيران امس أنها ستميل لبيع الأسلحة أكثر من شرائها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الأسبوعي «قبل أن نكون شراة في سوق الأسلحة، لدى إيران القدرة على تزويد» دول أخرى بها. وشدد خطيب زاده على أن إيران «تتحرك بطريقة مسؤولة وتبيع الأسلحة للدول الأخرى، في حال الحاجة، وفق حساباتها الخاصة». وأعلنت إيران أن الحظر المفروض منذ نحو عقد من الزمن على قيامها بشراء وبيع الأسلحة التقليدية رفع «تلقائيا» اعتبارا من الأحد، بحسب بنود الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، الصين، فرنسا، وألمانيا)، والقرار 2231 الصادر في العام ذاته. وليل الأحد الإثنين،

