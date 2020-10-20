«يـا انشـراح المجلس القـادم أحسـن مـن إللي راح؟»

آراء

عنوان مقالنا اليوم مستوحى من المثل المصري الشعبي الذي يقول (زغرطي يا انشراح إللى جاي أحسن من إللي راح) ويتم ذكر انشراح لدى اشقائنا بجمهورية مصر العربية في حال السخرية والاستهجان من وضع ما او حال متردٍ لشيء ما، واليوم انا اذكر انشراح ونحن نعيش اليوم الاخير من عمر مجلس الأمة المتعارف عليه بمجلس 2016 وبهذا يكون انهى اربعة اعوام ميلادية وفق الدستور الكويتي بالمادة (83) التي تنص على الاتي (مدة مجلس الامة اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الـ 60 يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب ويكون هذا المد بقانون) وهنا نقول الحمدلله اننا وصلنا لنهاية مجلس 2016 ونحن بهذه الحال.

وهنا نعود لانشراح التي تزغرط في سوء الحال والاداء المتردي والمرفوض كما هي الحال بمجلس 2016م بهذا الحوار بينها وبين المواطن الكويتي البسيط من فئة الغالبية الصامتة من أهل الكويت:

? المواطن: زغرطي يا انشراح هل القادم احسن من إللي راح؟

? انشراح: وهو إللي راح فيه حاجة؟

? المواطن: بس فيه حاجه إللي راح ما خلاش حاجة يا انشراح.

? انشراح: ازيوش يعني مخلاش حاجة؟

? المواطن: عندما وصل هذا المجلس في ديسمبر 2016م كان أمل حياتي كمواطن.

? انشراح: ازيوش يعني احكيلي وشوف عشان ازغرط أو لا؟

? المواطن: كان الأمل لي بحيث يكون مجلس الرقابة والتشريع ومجلس الوقوف بجانب المواطن.

? انشراح: أمال كان أيه وضعه؟

? المواطن: شقولك يا انشراح وأخلي ايه؟

? انشراح: أحكيلي يا حبيبي عن الصحة عندكم عاملة اي واحنا بزمن كورونا المعكرونة.

? المواطن: الصحة كويسة وكان لها حركة جميلة واستحلفتنا بالله والمجلس خارج التغطية.

? انشراح: يا خرابي هو مجلسكم كده طب احكيلي عن التعليم يا عمري انت.

? المواطن: التعليم تحول للحجاج الثقفي عدما ردد ابيات الشاعر سحيم بن وثيل.

? انشراح: انت بتقول ايه ده شاعر عاش 100 سنة 40 سنة بالزمن الجاهلي والـ60 الباقية بالعصر الاسلامي.

? المواطن: وبات التعليم عندنا طلاع الثنايا الذي يبحث عن العمامة حتى يعرف التعليم رايح فين.

? انشراح: يا خرابي يا خرابي ومجلسكم عمل ايه؟

? المواطن: الغالبية العظمى منه في الآية رقم (18) من سورة البقرة (بسم الله الرحمن الرحيم – صم بكم عمي فهم لا يرجعون – صدق الله العلي العظيم).

? انشراح: يا لهوي يا لهوي على التعليم عنكم وفيه كمان ولا خلاص؟

? المواطن: وبسبب «كورونا» بات الكل ناجحاً يا انشراح والمهم لما يكون التعليم عن بعد المواطن هو من يدفع فاتورة التعليم.

? انشراح: هو التعليم عندكم عن بعد يا حبيبي البعيد جبله؟

? المواطن: اكلمك يا انشراح أو لا؟

? انشراح: طيب نوابكم الافاضل عملوا ايه بالـ 4 سنوات بتوعهم؟

? المواطن: ثلاث سنوات وشهران يبحثون عن مصالحهم الخاصة ومصالح من حولهم من الدرجة الاولى تحت شعار اللهم ارزقني وأرزق حولي، و6 أشهر بيات «كورونا» وآخرها كومة استجوابات استعراضية.

? انشراح: بس خلاص يا حبيبي ما تكملش أنت يا مواطن كويتي من حقك تغني وتدندن للست أم كلثوم عن حالك مع مجلسكم الخالص اليوم وتقول ( يا ظالمني يا هاجرني وقلبي من رضاك محروم تلوعني وتكويني تحيرني وتضنيني ولما أشكي تخاصمني وتغضب لما أقولك يوم يا ظالمني).

? المواطن: ها يا انشراح راح تزغرطي أولا؟

? انشراح: يا كويتي انت مش عاوز حد يزغرطلك أنت بحاجة لحد يرقع لك بالصوت الحياني من مجلسكم ده يا لهوي يا لهوي.

وبعد هذا الحوار بين المواطن البسيط وانشراح عرفت انه اختيارك كمواطن مهم لمن يمثلك بقاعة عبدالله السالم أو لا؟ والحين ما ظل سوى الدعاء لرب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وشر ويرزق أهل الكويت مجلسا وحكومة قلبهم على الوطن والمواطن، ولا يصح إلا الصحيح.

