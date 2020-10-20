مجلس يبدع.. بالوقتين الضائع والإضافي

آراء

غريب وعجيب أمر نواب مجلس الأمة الحالي، الجماعة في الوقت الضائع والاضافي بدأوا يتحركون ويقدمون القوانين والمقترحات، والجميع يعرف بأنها لن تمر، والوقت لن يسعفهم، مثال ذلك تغيير النظام الانتخابي الذي قدم في آخر أسبوعين من عمر المجلس ونواب صمتوا 4 سنوات وفي آخر اسبوع يطالبون بزيادة الرواتب، وبعضهم يطالب بإسقاط القروض وديا.

ولا نعرف سبب الصمت 4 سنوات وفي الوقت الضائع جاء بعض النواب الوحي. أعتقد أن كل هذه المقترحات والتصريحات لن تمر على الناخبين والكل يعرف انها لتسجيل موقف ولابراء الذمة، والمواطن لن تمر عليه مثل هذه الأمور وأنا ادعو الناخب الى أن يكون مراقبا جيدا لأداء النواب ومواقفهم خلال 4 سنوات، وماذا قدموا سواء من قوانين ومقترحات وموقفهم بالدور الرقابي يعني الاستجوابات وبعدها يبدي رأيه بالمرشح الذي سيختاره خلال الانتخابات القادمة هذا اذا أرادوا التغيير والعمل مع النهج الجديد الذي ينتظره الكثيرون وأن يكون المجلس عونا للمواطن ويعمل على تحسين الخدمات التي تقدم له وان يرفع عن كاهله العديد من الهموم والمشاكل وأن لا يكون المجلس المقبل كما كان أداء المجلس الحالي الذي اعتمد على محاباة الحكومة وتمرير ماتريده والبعض منهم «يتحلطم» على الحكومة وأداء المجلس بوسائل التواصل، لكل ذلك أطالب الناخبين بحسن الاختيار ووضع مصلحة الوطن والمواطن قبل وبعد أي شيء.

وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأدعو الله سبحانه أن يزيل عنا هذا الوباء وعن العالم بأسره.

