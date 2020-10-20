«الأبطال» تعود بـ«قمتين»

دوليه

تعود مسابقة دوري أبطال أوروبا الى الواجهة اليوم بمباراتي قمة، الأولى بين باريس سان جرمان الفرنسي ومان يونايتد الانكليزي، والثانية بين تشلسي الانكليزي واشبيلية الاسباني في اولى جولات دور المجموعات بعد نحو شهرين من اسدال الستار على نسخة الموسم الماضي الماراثوني والاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتشهد الجولة الاولى أيضا قمة لا تخلو من أهمية تجمع بين لاتسيو الايطالي وضيفه بوروسيا دورتموند الالماني، فيما يخوض كل من برشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي اختبارا سهلا نسبيا أمام فرنتسفاروش المجري ودينامو كييف الأوكراني في سعيهما الى حسم بطاقتي المجموعة السابعة. ويملك باريس سان جرمان فرصة التخلص من صدمة الاقصاء الصادم الذي تعرض له أمام مان يونايتد في ثمن نهائي الموسم قبل الماضي عندما يستضيفه اليوم على ملعب بارك دي برانس.

وكان سان جرمان تلقى صدمة رهيبة من الشياطين الحمر عندما بدا في طريقه الى بلوغ ربع النهائي بعدما تغلب عليهم 2-0 ذهابا في مانشستر، بيد أنه صدم ايابا بريمونتادا ضيوفه الذين فازوا 3-1 من ثلاثة أخطاء دفاعية، بينها ركلة جزاء جدلية في الوقت بدل الضائع تسبب بها مدافعه بريسنيل كيمبيبي بعدما لمست الكرة يده داخل المنطقة.

وفي العام الحالي، أكد سان جرمان الذي خرج من الدور ذاته أيضا بريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الاسباني في عام 2017 (فاز 4- 0 ذهابا وخسر 1-6 ايابا)، أنه استفاد من دروس قلب النتيجة، وأذاق بوروسيا دورتموند الألماني (1-2 ذهابا و2- 0 ايابا في ثمن النهائي) وأتالانتا الايطالي (قلب تخلفه 0-1 الى فوز 2-1 في ربع النهائي) من الكأس ذاتها في طريقه الى المباراة النهائية الأولى في تاريخ مشاركاته والتي خسرها بصعوبة أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في 23 أغسطس الماضي.

ويعول سان جرمان على أسلحته الهجومية بقيادة كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، بيد أن المهمة لن تكون سهلة أمام يونايتد الذي استعاد توازنه في الدوري بفوز كبير على مضيفه نيوكاسل 4-1 السبت. ويخوض تشلسي مباراة لا تخلو من صعوبة أمام ضيفه اشبيلية بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في قمة المجموعة الخامسة.

وسيكون الدفاع اللندني الهاجس الأكبر لمدربه فرانك لامبارد بعدما اهتزت شباكه تسع مرات في المباريات الخمس التي خاضها حتى الان بمعدل 1,8 هدفا في المباراة، بينها ثلاثية في تعادله المخيب امام ضيفه ساوثمبتون (3-3) عندما فشل في الحفاظ على تقدمه 2- 0. وأعرب لامبارد عن استيائه من الاهداف الكثيرة التي تدخل مرمى فريقه، وقال «نشهد الكثير من الأهداف عبر الدوري ولا يوجد مدرب سعيد»، مضيفا «لا أعرف سبب ذلك. ربما الاستعدادات غير الكافية قبل بداية الموسم وقلة وقت العمل تلعب دورا في ذلك. لكن علينا أن نتحسن في المجال الدفاعي». ولم ينجح لامبارد حتى الآن في وضع فريقه على سكة الانتصارات رغم التعاقدات الكثيرة التي قام بها هذا الصيف في جميع الخطوط وبلغت قيمتها 242 مليون يورو بدءا من الحارس السنغالي ادوار مندي مرورا بالمدافعين بن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا ولاعبي خط الوسط المغربي حكيم زياش والألماني كاي هافيرتس وصولا الى مواطن الأخير المهاجم تيمو فيرنر. واستعاد لامبارد خدمات لاعبي وسطه الاميركي كريستيان بوليشيتش والمغربي حكيم زياش بعد تعافيهما من الاصابة، حيث خاض الأول 87 دقيقة من المباراة ضد ساوثمبتون، فيما لعب الثاني دقائقها الـ20 الأخيرة. والاكيد أن لامبارد سيعمل على تصحيح أخطاء خط دفاعه كون اشبيلية يملك أسلحة فتاكة في خط الهجوم بقيادة الهولندي لوك دي يونغ والمغربيين منير الحدادي ويوسف النصيري والارجنتيني لوكاس أوكامبوس.

ويحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف ضمن المجموعة السابعة، في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتم الاعلان عن اصابة رونالدو بـ»كوفيد-19» خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده الأسبوع الماضي في اطار المشاركة في دوري الأمم الاوروبية، وهو ما قد يحول دون مشاركته في الجولة الثانية ضد برشلونة الذي يستضيف فرنتسفاروش.

وستكون المباراة أول تجربة لمدرب «بيانكونيري» أندريا بيرلو قاريا، كما ستكون مواجهة مع مدربه السابق الروماني المخضرم ميرتشيا لوتشيسكو الذي منحه اول فرصة للمشاركة في الدوري الايطالي عندما كان في السادسة عشرة من عمره فقط لدى استلامه الادارة الفنية لفريق بريشيا.

ويدخل يوفنتوس المباراة بعد تعثره أمام مضيفه كروتوني الوافد حديثا لدوري الاضواء 1-1 السبت، لكنه يدرك جيدا أن اهدار أي نقطة أمام الفريق الأوكراني قد يصعب مهمته في منافسة النادي الكاتالوني على صدارة المجموعة.

من جهته، سيحاول برشلونة مصالحة جماهيره بتحقيق انطلاقة قوية في المسابقة التي استعصت عليه في الاعوام الخمسة الاخيرة والتي ودعها الموسم الماضي بخسارة مذلة وتاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع النهائي.

وأدى الخروج المذل الى اقالة مدربه كيكي سيتيين والتعاقد مع الهولندي رونالدو كومان الذي قام مع الادارة بثورة في التشكيلة باستبعاد نجوم مخضرمين كانوا الى حدود الموسم الماضي سببا في الانجازات التي حققها النادي الكاتالوني محليا، في مقدمتهم الاوروغوياني لويس سواريز، الكرواتي ايفان راكيتيتش، التشيلي ارتورو فيدال والبرتغالي نيلسون سيميدو. ويسعى برشلونة ايضا الى العودة الى سكة الانتصارات بعدما مني بخسارته الاولى هذا الموسم امام مضيفه خيتافي 0-1 السبت في الليغا.

وفي المجموعة السادسة، يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على لاتسيو العائد الى المسابقة القارية العريقة بعد غياب 12 عاما.

ويستكمل المدرب السويسري المخضرم لوسيان فافر ما بدأه في الموسم المنصرم مع لاعبه الشاب النروجي ارلينغ هالاند عند وصوله الى ثمن النهائي في خطة رامية الى ما هو أبعد من ذلك. ويواصل ابن العشرين عاما تميزه التهديفي، فبعد انهائه الموسم الماضي بـ44 هدفا مع ناديي ريد بول سالزبورغ النمساوي ودورتموند في جميع المسابقات، استهل موسمه الحالي بخمسة أهداف في مسابقتي الدوري والكأس عدا عن ستة اهداف سجلها لبلاده في مسابقة دوري الأمم.

ولا يبدو لاتسيو بالصورة التي كان عليها في الموسم الماضي عندما أنهاه رابعا مع هدافه تشييرو ايموبيلي صاحب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 36 هدفا، كونه يعاني بعد فوزه في مباراة واحدة فقط مقابل خسارتين وتعادل واحد، كما ان نجمه لم يسجل سوى هدف واحد.

