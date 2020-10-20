ليل انتزع الصدارة

دوليه

انتزع ليل صدارة الدوري الفرنسي بفوزه الكاسح على ضيفه وجاره لنس برباعية نظيفة اول من امس، مستغلا تعادل رين مع ديجون 1-1 الجمعة في المرحلة السابعة من المسابقة.

وانفرد ليل بالمركز الأول برصيد 17 نقطة مقابل 15 لكل من باريس سان جرمان حامل اللقب ورين. وليل هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الان منذ مطلع الموسم.

ودخل ليل مباراة الدربي الشمالي وهو يدرك بأن فوزه سيمنحه الصدارة وبالتالي بدأها بقوة ونجح في استثمار سيطرته على مجريات اللعب بواسطة مهاجمه التركي بوراك يلماظ من كرة راسية (11). وفي مطلع الشوط الثاني أضاف جوناثان بامبا الهدف الثاني (48)، قبل أن يستغل ليل اكمال منافسه المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد جوناثان غراديت (57) ثم كليمان ميشلان (75) ليسجل هدفين اضافيين بواسطة جوناثان ايكوني (69) والتركي يوسف يازجي(79). وفشل موناكو في التغلب على ضيفه مونبلييه الذي لعب 70 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه تيجي سافانيه فاكتفى بالتعادل معه 1-1. وسجل وسام بن يدر هدفا لأصحاب الارض لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل (25) في حين اضاع اوريليان تشواميني (27) والبرتغالي جلسون مارتنز فرصتين للتهديف (37).

ونجح مونبلييه الذي غاب عنه مدربه ميشال در زاكاريان لاصابته بفيروس كورونا المستجد وناب عنه باسكال بايس على أرضية الملعب، في افتتاح التسجيل بواسطة الانكليزي ستيفي مافيديدي بكرة قوية بعد مجهود فردي (51).

ونجح بن يدر في ترجمة ركلة الجزاء التي احتسبت لفريقه اثر عرقلة مارتنز داخل المنطقة ليدرك التعادل (70). ورمى فريق الامارة بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة لكن مونبلييه نجح في الخروج بنقطة واحدة.وتغلب نانت على بريست 3-1، في حين تعادل انجيه مع ميتز 1-1.

وسقط سانت اتيان على ملعبه أمام نيس 1-3. سجل للفائز بيار لي ميلو (8) وأمين غويري (30) وميزيان ماوليدا (90)، وللثاني عادل عاوشيش (58). وكان ليون أفلت من تعادل كان على وشك الحدوث بعد تلافيه تلقي هدفاً ثالثاً في المباراة التي فاز بها على ستراسبورغ 3-2.وتقدم ليون بثلاثية عبر فيلانا كاديوير من زيمبابوي (12) والكاميروني كارل توكو ايكامبي (25 و42)، لتتقلى بعدها شباكه هدفين من السنغالي حبيبو ديالو (43) والايفواري جان اهوولو (55).ورفع ليون رصيده الى عشر نقاط، في حين تجمد رصيد ستراسبورغ عند ثلاث نقاط.

