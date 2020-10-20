فياريال وسوسييداد تشاركا قمة الترتيب

دوليه

استفاد فياريال وريال سوسييداد على أكمل وجه من خسارة ريال مدريد حامل اللقب أمام ضيفه قادش 0 -1 السبت، لأنهما تشاركا الصدارة مع أفضلية الأهداف للثاني بفوزهما على فالنسيا 2-1 وريال بيتيس 3- 0 تواليا أول من أمس في المرحلة السادسة من الدوري الاسباني .

وبعد أن افتتح فياريال التسجيل منذ الدقيقة السادسة من ركلة جزاء نفذها باكو ألكاسير، أدرك فالنسيا التعادل بواسطة البرتغالي غونسالو غيديش (37)، قبل أن يقول دانيال باريخو كلمته في الدقيقة 69 بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من قدم المدافع الفرنسي مكتار دياكابي وخدعت الحارس خاومي دومينيك، ملحقا بالفريق الذي دافع عن ألوانه من 2011 حتى هذا الصيف هزيمة ثانية تواليا وثالثة هذا الموسم. وبفوزه الثالث هذا الموسم، رفع فياريال الذي لم يخسر على أرضه أمام فالنسيا في الدوري منذ يناير 2017، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام كل من ريال مدريد وخيتافي، الفائز السبت على برشلونة 1-0، وقادش وغرناطة الذي فاز السبت أيضا على اشبيلية 1- 0.ولكن صدارة فريق «الغواصة الصفراء» الذي أكمل اللقاء في ثوانيه الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الياباني تاكيفوسا كوبو، لم تدم طويلا لأن سوسييداد حسم لاحقا مواجهته القوية مع مضيفه ريال بيتيس الذي كان يملك أيضا فرصة التصدر، بالفوز عليه في ملعبه بثلاثية نظيفة سجلها كريستيان بورتوغيس (43) وميكيل أوياراسابال (74 من ركلة جزاء) والبديل البلجيكي عدنان يانوزاي (88). ورفع النادي الباسكي بفوزه الأول على ملعب بيتيس منذ مارس 2017، رصيده الى 11 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف أمام فياريال، فيما تجمد رصيد مضيفه الأندلسي عند 9 نقاط. واستفاد أتلتيك بلباو من الوضع الصعب لضيفه ليفانتي لكي يحقق فوزه الثاني للموسم، وجاء بنتيجة 2- 0 سجلهما أليكس بيرنيغوير (68) واينياكي وليامس (79)، رافعا رصيده الى 6 نقاط مقابل ثلاث لمنافسه الذي بقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وانتهت مباراة ايبار وأوساسونا بالتعادل السلبي، ليرفع الأول رصيده الى خمس نقاط والثاني الى سبع. وحقق ألتشي فوزه الثاني بتغلبه على مضيفه ألافيس 2- 0، رافعا رصيده الى 7 نقاط مقابل 4 لمضيفه، فيما تعادل هويسكا وبلد الوليد 2-2 ليرفع الأول رصيده الى خمس نقاط والثاني الى ثلاث.

