انتصار كبير لروما

دوليه

حول روما تخلفه أمام ضيفه بينيفينتو 0-1 الى فوز ثان له هذا الموسم، وجاء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف للاسباني بدرو رودريغيز (31) والبوسني ادين دزيكو (35 و77) والفرنسي جوردان فيريتو (69 من ركلة جزاء) والبديل الاسباني كارليس بيريز (89)، مقابل هدفين للفريق المنافس حملا توقيع جانلوكا كابراري (5) وجانلوكا لابادولا( 55) اول من امس في الجولة الرابعة من الدوري الايطالي. ورفع فريق العاصمة رصيده الى 7 نقاط قبل سفره الخميس الى سويسرا لمواجهة يونغ بويز في مستهل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ثم الاثنين المقبل الى ملعب ميلان المتصدر للقائه في المرحلة الخامسة، فيما تجمد رصيد بينيفينتو عند 6 نقاط بتلقيه هزيمة ثانية. وتعادل فريق سبيزيا أمام ضيفه فيورنتينا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اول من امس في اطار الجولة الرابعة .وعلى ملعب ألبرتو بيكو، سجّل لأصحاب الأرض كل من دانييلي فيردي (39) ودييغو فارياس (75)، بينما أحرز للضيوف كل من الأرجنتيني خيرمان بيزيلا (2) وكريستيانو بيراجي (4). وبهذه النتيجة، رفع فيورنتينا رصيده من النقاط الى 4 في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 4 نقاط أيضاً في المركز الـ13. وفاز فريق كالياري على مضيفه تورينو بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب أوليمبيكو دي تورينو. وسجل أهداف الضيوف كل من جواو بيدرو (12) وجيوفاني سيميوني هدفين (19 و73)، بينما أحرز لأصحاب الأرض اللاعب أندريا بيلوتي هدفين (4) من ركلة جزاء و(49). وبهذا الفوز، رفع كالياري رصيده الى 4 نقاط في المركز الـ12، فيما حلّ تورينو في المركز قبل الأخير بدون نقاط.