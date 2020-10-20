فرانكفورت سقط في فخ التعادل أمام كولن

دوليه

أهدر اينتراخت فرانكفورت فرصة مزاحمة لايبزيغ في صدارة الترتيب، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه كولن أول من أمس في المباراة التي أقيمت في اطار الجولة الرابعة من الدوري الألماني. ورفع فرانكفورت رصيده الى ثماني نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف لايبزيغ، فيما حصد كولن أول نقطة له في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، لكنه بقي في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).وتقدم أندريه سيلفا لمصلحة فرانكفورت في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، فيما تكفل أوندريغ دودا باحراز هدف التعادل لكولن في الدقيقة 52. وحصل شالكة على أول نقطة له بتعادله مع يونيون برلين بهدف لكل منهما اول من امس في الدوري الألماني على ملعب فيلتينس أرينا، معقل شالكه. تقدم المدافع مارفن فريدريتش ليونيون برلين (55)، بينما تعادل المهاجم البرتغالي جونسالو باسينسيا (69).بهذه النتيجة يحصد شالكه أول نقطة في الدوري في المركز الـ17 وقبل الأخير، بينما ارتفع رصيد يونيون برلين الى خمس نقاط في المركز العاشر.