تعادل مثير بين توتنهام ووست هام

دوليه

أهدر توتنهام فوزاً كان في متناول يده وسقط في فخ التعادل 3 – 3 مع منافسه وست هام أول من أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنكليزي.وتقدم توتنهام على جاره وست هام بثلاثية نظيفة بعد 18 دقيقة فقط وحتى الدقيقة 82، لكنه فشل للمرة الثالثة هذا الموسم في الفوز على أرضه لأن ضيفه سجل ثلاثية صادمة في آواخر المباراة، ليخرج بنقطة ثمينة.

وفشل توتنهام بالتالي في الارتقاء إلى المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن إيفرتون المتصدر، وبقي سادساً مع 8 نقاط.وكان توتنهام خسر على أرضه أيضاً في مستهل الموسم الحالي أمام إيفرتون بالذات 0-1، ثم انتزع منه نيوكاسل التعادل في الرمق الأخير 1-1 أيضاً في مباراته الثانية.

وسقط كريستال بالاس في فخ التعادل على ملعبه مع برايتون 1-1. سجل للأول العاجي ويلفريد زاها (19 من ركلة جزاء)، وعادل إلكسيس ماكاليستر لبرايتون في الدقيقة الأخيرة التي شهدت أيضاً طرد قلب دفاع الأخير لويس دنك بالبطاقة الحمراء مباشرة.

وحصد كل من فولهام وشيفيلد يونايتد النقطة الأولى له في الدوري بتعادلهما 1-1.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم فولهام بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 77 وتعادل شيفيلد عن طريق بيلي شارب من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وواصل أستون فيلا الذي كان مهدداً بالهبوط في الموسم الماضي، تألقه في الموسم الجديد وحقق فوزه الرابع على التوالي عقب تغلبه على مستضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد .

وكانت المباراة تتجه إلى التعادل بدون أهداف حتى تمكن الوافد الجديد على صفوف فيلا، روس باركلي من تسجيل هدف الفوز الثمين جداً في الدقيقة 91.

وحصد استون فيلا العلامة الكاملة من أربع مباريات وبات ثانيا برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة، متخلفا بفارق نقطة واحدة عن ايفرتون المتصدر.

وكان نجم المباراة جناح استون فيلا جاك غريليتش الذي خلق متاعب كبيرة لدفاع ليستر بمراوغاته وتمريراته المتقنة.في المقابل، بدا تأثر ليستر كثيراً بغياب هدافه جايمي فاردي.

وانتظر استون فيلا الثواني الاخيرة من المباراة ليسجل له روس باركلي هدف المباراة الوحيد بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة فشل الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل في صدها.

