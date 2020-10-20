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دوليه

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فان دايك يحتاج لعملية جراحية


أفاد جيمي كاراغر مدافع ليفربول الأسبق بأن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف بطل انكلترا بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة فتح باب الصراع على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز على مصراعيه وطالب فريقه السابق بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلاً للاعب الهولندي المصاب.
وسيخضع فان دايك لعملية جراحية لإصلاح الإصابة التي تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون السبت الماضي.  
وقال كاراغر في تصريحات تلفزيونية: «السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه.  
وأضاف: «مع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى لكن مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة».  
وتابع كاراغر: «على ليفربول دخول سوق الانتقالات في يناير والسبب ليس فقط إصابة فان دايك. فالفريق يعاني ضعفا في هذه المنطقة على أي حال بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم. واللاعبون الآخرون في هذه المراكز عرضة للإصابة».


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