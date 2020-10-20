الزمالك حسم «الذهاب» بهدف بن شرقي

دوليه

وضع الزمالك المصري قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزا مهما للغاية على مضيفه الرجاء المغربي بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي اول من امس.

سجل هدف الزمالك الوحيد نجمه المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 17. وبات الزمالك الأقرب للتأهل للدور النهائي حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب يوم السبت المقبل للمرور إلى المرحلة النهائية.

أما الرجاء فبات عليه الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في القاهرة للتأهل للدور النهائي.

وكان الأهلي المصري فاز على الوداد المغربي بالمغرب بثنائية نظيفة في المواجهة الأولى لنصف النهائي ليقترب بشدة هو الآخر من المرور للدور النهائي. بدأت المباراة بحذر من الفريقين مع تأمين دفاعي من الزمالك الذي عانى من غيابات مهمة أبرزها التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بكورونا. كما تجددت إصابة حازم إمام الظهير الأيمن قبل المباراة مباشرة ليخرج من التشكيلة وينزل بدلا منه الصاعد أحمد عيد.

وبحلول الدقيقة 17 انطلق أحمد سيد زيزو من الناحية اليمنى وأرسل عرضية على القائم البعيد تابعها أشرف بن شرقي بارتقاء رائع ليودع الكرة بنجاح في شباك الرجاء معلنا عن هدف اللقاء الوحيد. وتأثر لاعبو الرجاء بهذا الهدف وانتفضوا وحاولوا الوصول إلى التعادل لكن الزمالك قابل الهجوم المغربي بخبرة كبيرة وتعطيل اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 33 نفذ زيزو ركلة حرة فوجهها مصطفى محمد برأسه إلا أن الحارس أنس الزنيتي نجح في منع التهديد. وتألق حارس الزمالك أبو جبل في الدقيقة 42 عندما أنقذ مرماه من هدف محقق من رأسية سفيان رحيمي.

وبدأ الشوط الثاني بسيطرة من الرجاء وهجوم متتالي لإدراك التعادل ما خلف مساحات واسعة في دفاعه.

وفي الدقيقة 52 كاد أوباما أن يضيف الهدف الثاني للزمالك من تمريرة أشرف بن شرقي الذي انفرد بالحارس الزنيتي ومر منه ببراعة ولعبها عرضية غير أن أوباما سدد في جسد مدافع الرجاء وهو على بعد خطوات قليلة من الشباك.

وطالب الرجاء بركلة جزاء بعد أن لمست الكرة يد محمد عبد الغني مدافع الزمالك لكن الحكم استمع لرأي الفار وطلب استمرار اللعب مؤكدا أنها غير مقصودة. وأجرى باتشيكو أول تغيير في الدقيقة 85 بإشراك محمد أوناجم مكان أوباما وتألق محمود الونش وتصدى لأكثر من هجمة. وضغط الرجاء وصنع كثير من الفرص لكن أبوجبل والونش كانا في قمة مستواهما لتنتهي المباراة بفوز ثمين للزمالك.

