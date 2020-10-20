بيراميدز يواجه حوريا في «الكونفيدرالية»

دوليه

يخوض بيراميدز المصري مباراة مهمة اليوم عندما يلعب مع حوريا كوناكري الغيني بالمغرب في نصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام أدوار الكونفيدرالية من مباراة واحدة بالمغرب ويأمل الفريق المصري الذي يشارك بالبطولة لأول مرة بتاريخه في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ويعاني بيرامدز من خوض اللقاء بمعنويات ضعيفة بعدما ودع كأس مصر مؤخرا على يد طلائع الجيش.

ويتسلح بيراميدز بتفوق تاريخي واضح للأندية المصرية على حساب فرق غينيا في البطولات القارية. وأقيمت 6 مواجهات مصرية غينية انتهت 5 منها بانتصارات مصرية وتعادل وحيد.

وأعلن بيراميدز جاهزية الثنائي عبد الله السعيد ونبيل عماد دونغا، لاعبي وسط الفريق لمباراة اليوم وفي المقابل تبدو فرص مشاركة التونسي عمر العيوني جناح أيسر الفريق ضعيفة في ظل استمرار شعوره بآلام في العضلة الضامة.

ومن المنتظر أن يلعب أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز بتشكيلة تضم المهدي سليمان ورجب بكار وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وطارق طه ومحمد حمدي وعمر جابر ونبيل عماد دونغا وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وجون أنتوي.

