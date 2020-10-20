بداية متعثرة للنصر والاتحاد

دوليه

تعرض النصر لصدمة في مستهل حملة استرداد لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عقب خسارته 1-2 من الفتح، كما أهدر الاتحاد تقدمه ليخسر 1-2 من الاتفاق أول من أمس. وارتكب مدافع النصر عبد الله مادو خطأ فادحا ليتسبب في هدف الجزائري سفيان بن دبكة ليضع الفتح في المقدمة في الدقيقة 12. وتعادل النصر، وصيف بطل الموسم الماضي وبطل نسخة 2018-2019، بتسديدة رائعة من خالد الغنام في بداية الشوط الثاني. وأعاد بن دبكة التقدم للفتح، الذي أفلت من الهبوط في الموسم الماضي، بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 63 ليؤكد أول مفاجأة بالموسم.

وحصل المغربي وليد أزارو على ركلتي جزاء للاتفاق نفذهما السلوفاكي فيليب كيش بنجاح في الدقيقتين 79 و88 في انتفاضة متأخرة أمام الاتحاد. وبدأ الاتحاد بالتسجيل عبر فهد المولد من علامة الجزاء أيضا بعد مرور ساعة.

وسجل سلمان المؤشر هدفا في الشوط الأول ليقود الأهلي للفوز 1-0 على الباطن بعد استغلال ارتباك دفاعي عقب ركلة ركنية. ونجا الرائد من انتفاضة متأخرة لمستضيفه ضمك ليفوز 3-2. وتقدم الرائد 3-0 في الشوط الأول بعد هدف في الدقيقة الأولى لعبد الله المقرن وثنائية محمد السهلي في الدقيقتين 22 و32. وقلص ضمك الفارق عبر ايميليو زيلايا من ركلتي جزاء رغم طرد مدافعه الأرجنتيني كريستيان ليما في الدقيقة 61. وكان الهلال حامل اللقب فاز بصعوبة 1-0 على العين الصاعد للأضواء السبت.

