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دوليه

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الهلال يضع خياراً بديلاً للفنزويلي سوتيلدو


أفاد تقرير اخباري، امس، أن ادارة نادي الهلال السعودي ، وضعت خيارات بديلة في حال عدم اتمام التعاقد مع لاعب وسط سانتوس البرازيلي، الفنزويلي سوتيلدو والذي كان الهلال قد عقد اتفاقاً شفهياً مع ناديه. وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاوض الهلال مع الأرجنتيني لوشيانو فييتو لاعب وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ليكون بديلاً في حال عدم التعاقد مع سوتليدو. وأوضحت أن الهلال يتفاوض أيضاً مع لاعب أجنبي آخر بالاضافة الى لاعب بالدوري الانكليزي، دون الكشف عن هويتهما. وكان الهلال استهل مشواره في الدفاع عن لقب الدوري السعودي بالفوز على العين 1-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.


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