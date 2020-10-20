السالمية أوقف انتصارات الأبيض في «اليد»

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أوقف السالمية سلسلة انتصارات الكويت المستمرة لأكثر من 7 مواسم وبالتحديد منذ مايو 2013 بعد أن هزمه أول من أمس 27-19 في اللقاء الذي جمعهما ضمن ختام الجولة الأخيرة من القسم الأول من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً فوز القادسية على العربي 26-25، فيما حقق برقان انتصاره الأول في البطولة على حساب كاظمة الذي تلقى الخسارة الخامسة على التوالي 33-26.

ويشكل فوز السالمية التاريخي على الكويت بقيادة مدربه المميز أحمد فولاذ دافعاً مهماً ليس للسماوي فحسب بل لجميع الفرق لبذل المزيد من الجهد لمنافسة الأبيض الذي يهيمن على البطولات المحلية منذ 7 مواسم دون أي منافسة جدية.

ورغم الهزيمة واصل الكويت تصدر جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، يأتي بعده القادسية 9 نقاط، والسالمية 8 نقاط، والعربي 6 نقاط، وبرقان نقطتين، فيما بقي كاظمة في ذيل الترتيب دون أي رصيد.

وتأتي هزيمة الأبيض في توقيت جيد بالنسبة للفريق الذي حقق سلسلة انتصارات تاريخية غير مسبوقة على مستوى العالم أستمرت لسبعة مواسم كاملة لم يخسر فيها الفريق ولا مباراة واحدة، نظراً لأنها ستمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري مجدي أبوالمجد فرصة لمراجعة المستوى العام للفريق الذي ظهر عليه التراجع في المباريات الماضية حيث تغلب على العربي بصعوبة بفارق نقطتين، قبل أن يخطف الفوز من القادسية بفارق هدف وحيد في الثواني الأخيرة الجولة الماضية ثم أتى السقوط أمام السالمية أول من أمس.

وقدم السماوي عرضاً لافتاً طوال اللقاء اذ ظهرت رغبة الفريق في تحقيق الفوز التاريخي منذ بداية المباراة عبر تنفيذ اللاعبين توجيهات الجهاز الفني بكل جدية وتركيز، الأمر الذي مكن الفريق من المحافظة على النتيجة لصالحه في اغلب فترات اللقاء قبل أن يبدأ بتوسيع الفارق الذي وصل الى 9 أهداف في نهاية اللقاء وهو ما يعد فارق كبير جداً قياساً بقوة الأبيض وسيطرته السابقة.

وأدخل هذا الانتصار السالمية في دائرة المنافسة على اللقب بقوة حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن الأبيض الأول ونقطة عن القادسية الثاني ما يجعل جماهير كرة اليد على موعد مع الاثارة والحماس في مواجهات القسم الثاني الحاسم من البطولة التي ستنطلق اعتباراً من الغد.

