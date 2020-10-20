«الكويت» يؤكد صحة موقفه من عدم خوض «مؤجلة الطائرة»

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وجه نادي الكويت كتاباً الى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أكد فيه صحة موقفه في عدم خوض المباراة المؤجلة من دوري الموسم المعلق 2019-2020 والتي كانت مقررة أمام كاظمة في 10 أكتوبر الماضي نظراً لعدم وجود مجلس ادارة للاتحاد الذي قدم 5 من اعضائه (الأغلبية) استقالتهم في 7 أكتوبر ما يجعله منحلاً بحسب النظام الأساسي وبالتالي لا يملك الأهلية للاشراف على مسابقات الاتحاد. وتمسّك الكويت في حقه القانوني والمشروع بعدم اللعب الا تحت غطاء قانوني من الاتحاد ولجانه الرسمية المشكلة بموجب قرارات مجلس الادارة، مبيناً انه فيما يخص المباريات في الفترة من تاريخ توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية في 7 أكتوبر الى حين تشكيل اللجنة الخماسية في 13 من الشهر ذاته فأن هذه المباريات واجبة التأجيل الى تواريخ تحددها اللجنة المؤقتة مع لجان الاتحاد. وقال الكويت في كتابه ان ادارة المسابقات هي أمر منوط بمجلس ادارة الاتحاد بصفة أساسية وما يشكله من لجان وبالتالي وعقب تقديم خمسة من أعضاء الاتحاد السابق استقالاتهم وهم الأغلبية في 7 أكتوبر وتوجيه اللجنة الأولمبية الدعوة لاعضاء الجمعية العمومية لتشكيل لجنة انتقالية في التاريخ ذاته على أن يكون اجتماع الجمعية العمومية في 13 اكتوبر أيضاً، يصبح مجلس الادارة منحلاً بقوة القانون وتصبح أي قرارات أو مراسلات منذ حل الاتحاد الى حين تشكيل اللجنة الانتقالية هي قرارات صادرة من سلطة غير مختصة ولا تتمتع بالمشروعية القانونية، ولا عبرة هنا في أن يصدر كتاب من الاتحاد بتوقيع الاعضاء الذين لم يستقيلوا لأن الحكم ينصرف على الكيان القانوني للاتحاد ومجلس ادارته وليس على الأشخاص وفقاً لاحكام المادة 66 فقرة 2 من النظام الأساسي. وشرح الكويت في كتابه فيما يتعلق بمباراة الفريق أمام كاظمة وبعد الدعوة الى انعقاد جمعية عمومية في 7 اكتوبر اصبح مستحيلا عملياً أن يتخذ مجلس الادارة أي قرارت حيث أن المادة 38 من النظام الاساسي تنص على أن مجلس الادارة لا يقوم بمناقشة أي مسألة الا بحضور النصف زائد واحد من الاعضاء وهو النصاب الذي لن يتحقق بعد تقديم الاغلبية استقالاتهم، ما يؤكد أن اي قرار سيصدر من الاتحاد سيكون بدون حجة قانونية لافتقاد النصاب. وأشار الكتاب الى انه علاوة على ذلك اصدرت لجنتا المسابقات والحكام كتاباً اكدتا فيه ضرورة تأجيل المنافسات لعدم توافر الاشتراطات الصحية وهما اللجنتان اللتان تعتبران أصحاب الاختصاص في تنظيم المباريات، ورغم ذلك حاول النادي التواصل مع الاتحاد السابق لاستيضاح الصورة وتبيان المخاوف التي تعتري اقامة النشاط والمباريات في ظل استقالة الاتحاد وغياب لجنة المسابقات ولجنة الحكام لكن لم يتلق النادي أي رد وهو ما حدا به للأخذ بكل الاسباب الموضحة أعلاه.

