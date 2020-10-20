الأبيض والأصفر يواجهان الشباب وبرقان

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تستكمل الجولة الثانية من دوري التصنيف اليوم باقامة أربعة لقاءات تجمع، الكويت مع الشباب على ستاد عبدالله الخليفة، وخيطان مع السالمية على ستاد علي صباح السالم، وبرقان مع القادسية على ملعب الشباب، واليرموك مع التضامن على ستاد الكويت.

في اللقاء الأول، يريد الأبيض حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة مواصلة عروضه القوية التي بدأها بانتصار على خيطان قوامه 4 أهداف، والكفة تميل لصالحه قياساً على الصورة التي ظهر بها الشباب وخسارته مباراته الأولى أمام النصر 1-2. ويعتمد مدرب الكويت الهولندي رود كرول على مجموعة مميزة من الأسماء في مقدمتهم فيصل زايد ويوسف ناصر والفرنسي عبدول سيسوكو الوافدين الجديدين الأسترالي جيه ديمبلي وضاحي الشمري والعائد من الاصابة أحمد حزام.

وفي المباراة الثانية، يتطلع السالمية الى تحقيق الفوز الأول على حساب خيطان، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى مع كاظمة بهدف لمثله. وظهر السماوي بصورة جيدة في تلك المباراة وهو يملك المقومات التي تؤهله لتجاوز منافسه اليوم، اذ يملك مدربه الوطني محمد المشعان أوراقاً مميزة بوجود الهداف البرازيلي باتريك فابيانو ومواطنه رونيريو ونايف زويد ومبارك الفنيني وحمد القلاف وفواز عايض. أما خيطان، فيبدو في وضع صعب جداً بعد خسارته في الجولة الأولى برباعية نظيفة أمام الكويت، ثم اصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا منهم محترفاه الايطالي نيكولاس دي بيازي والأسترالي نيكولاس أولسن. وفي الثالثة، يبدو القادسية مرشحاً لتجاوز برقان القادم من تعادل مع الجهراء بهدف لمثله في الجولة الأولى، وحقق الأصفر فوزاً صعباً على التضامن 3-2 بعد أن قدم عرضاً جيداً في الشوط الأول وتقدم بثنائية نظيفة، لكن أداؤه تراجع كثيراً مما سمح للتضامن بالتعادل قبل أن يسجل فهد الأنصاري هدف الانتصار. ويدرك مدرب القادسية الاسباني بابلو فرانكو أن الفريق في حاجة للمزيد من التحسن اذا ما أراد منافسة الكويت المسيطر على الألقاب في السنوات الأخيرة. وتجمع المباراة الأخيرة الجريحين التضامن واليرموك، اذ تلقى الأول خسارة غير مستحقة أمام القادسية وقدم أداءً جيداً بقيادة مدرب الوطني جمال القبندي، فيما لم يظهر اليرموك بالصورة المطلوبة وتعثر أمام الساحل بالخسارة 1-3.

