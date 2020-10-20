دراسة ملفات استضافة «خليجي 25» مطلع 2021

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حددت ادارة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مطلع العام القادم موعداً للاجتماع التمهيدي للجنة دراسة الملفات الخاصة، باستضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة كأس الخليج العام المقبل.

وأكد اتحاد كأس الخليج العربي عبر موقعه الرسمي، امس، أنه اعتمد في اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد في فبراير الماضي لجنة دراسة الملفات الخاصة باستضافة النسخة القادمة للبطولة، على أن يترأس اللجنة نائب رئيس الاتحاد د. جاسم الشكيلي.

وسيتم خلال الاجتماع دراسة ملفات الاستضافة المقترحة من قبل الأعضاء لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين من البطولة. يذكر أن المنتخب البحريني توج بطلا لكأس الخليج في نسختها الأخيرة الرابعة والعشرين التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر 2019، وهو التتويج الأول في تاريخ الكرة البحرينية.

