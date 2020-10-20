الرئيس بايدن والخليج

الاخيرة

في عام 2016 بقيت مصراً في لقاءتي الاعلامية وتغريداتي على أن المرشح ترامب هو الرئيس القادم لأميركا، وأن علينا أن نستعد لذلك الخيار رغم أن جميع الاستفتاءات واستطلاعات الرأي في أميركا كانت ترجح بشكل حاسم فوز المرشحة هيلاري كلينتون، التي حصدت بالنهاية 3 ملايين صوت اكثر من ترامب الا أنها خسرت الانتخابات.

هذه المرة كتبت وغردت منذ أشهر بأن الرئيس القادم للولايات المتحدة هو جو بايدن رغم أن العادة جرت بفوز الرؤساء لفترة ثانية كون الأميركان لا يحبذون تغيير القيادات في وسط المعركة، وقد تشهد انتخابات الثالث من نوفمبر القادم مذبحة للحزب الجمهوري، أي فوز الديموقراطيين بالرئاسة، وبأغلبية مجلس الشيوخ والنواب، علماً بأن الانتخابات قد لا تحسم في ليلة الثالث من نوفمبر بسبب من صوت بالبريد، واحتمال محاولة «سرقة الانتخابات» من قبل الحزب الجمهوري عبر رفض انتظار نتائج التصويت البريدي، وإعلان بعض المجالس التشريعية في الولايات المتأرجحة التي تسيطر عليها أغلبية جمهورية أن مندوبيهم الانتخابيين سيدلون بأصواتهم لصالح الرئيس ترامب مما قد يجعل المحكمة العليا هي من سيحسم النتيجة.

آخر محطة: في كل الأحوال وأياً كان الفائز بتلك الانتخابات، ستجد الدول الخليجية انها امام ايام صعبة قادمة، فأسعار النفط ستبقى منخفضة، ولن تغطي العجوزات بالميزانيات كما ان آثار إعصار الكورونا المدمر ستحتاج لسنوات لإصلاح الأضرار.

