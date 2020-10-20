معجون الأسنان يقلل فرص العدوى

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لندن- الوكالات: دعا مارتن آدي أستاذ طب الأسنان بجامعة بريستول البريطانية إلى تعزيز ممارسة تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون باستمرار باعتبارها إحدى السبل التى يمكن أن تساعد فى الحماية من الإصابة بفيروس «كورونا» إلى جانب غسل اليدين، وأضاف البروفيسور آدي وفق ما أوردته صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية امس أنه في حالة استنشاق الشخص الفيروس عن طريق الفم، فإن العوامل المضادة للبكتيريا في معجون الأسنان يمكن أن تساعد في إيقافه في مساره.

وأوضح أن معجون الأسنان يحتوي على نفس فئة المطهرات الموجودة في جل غسول اليدين الموصى به، مضيفا أن تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات يستمر في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات وبالتالي، سيقلل من الحمل الفيروسي وتدفقه في اللعاب أو العدوى بالفيروسات التي تدخل عن طريق الفم.

وأكد أستاذ طب الأسنان البريطاني «يجب أن يركز الغالبية العظمى أن يكون توقيت تنظيف الأسنان عندما يكونون على وشك الخروج من منازلهم لممارسة الرياضة أو التسوق».

