الغانم: المعذرة إن صدر مني خطأ الخالد: نشكركم على التعاون الكبير

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ختام دور الانعقاد التكميلي عقب الانتهاء من الجلسة الخاصة بإقرار القوانين. وقال الغانم: إن المجلس وصل إلى ختام دور الانعقاد الخامس التكميلي، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي كان استثنائيا صحيا وسياسيا واقتصاديا، موجها الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء على تعاونه. وأضاف «أشكر النواب الذين قرروا عدم خوض الانتخابات وأخص الأخ عبدالله الرومي الذي تنافس معي على الرئاسة منافسة شريفة»، متابعا «إن صدر مني خطأ أرجو المعذرة». ووجه الغانم الشكر إلى الأمين العام والأمانة العامة ووسائل الإعلام. من جانبه، شكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الأمة على «الدور الكبير في التعاون وأسأل الله التوفيق في القادم من الأيام ونكمل المسيرة الديموقراطية». وقال الخالد «أجد نفسي مقصرا إن لم أنوه بخصوص ارتفاع الوفيات ودخول المستشفيات»، لافتا إلى أنه «أمامنا تحدٍ كبير واجتهدنا وأمامنا تحذيرات تنذر».

