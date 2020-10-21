«السكنية» باشرت تسلُّم خدمات مدينة المطلاع

وطن النهار

كشف المهندس المقيم لمشروع مدينة المطلاع السكنية فاضل حسين عن حضور ممثلي لجنة الاستلام المبدئي للمرحلة الاولى من مشروع انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية في 8 ضواحٍ من مشروع مدينة المطلاع السكنية حيث تشمل المرحلة الاولى الضواحي (N6 -N8-N9-N10-N11) كاملة والجزء الشمالي من الضاحية (N7 ) بعدد 12 الف و177 قسيمة. واضاف ان المشروع يعتبر اكبر مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقد واجهنا عدة صعوبات الا اننا استطعنا التغلب عليها وما شابه من تأخير هو مبرر للظروف التي اعترضت المشروع وايضاً اجتياح وباء فايروس كوفيد 19 العالمي الذي ادى الى التأخير الا تلك العقبات لم تثنينا عن انجاز المشروع والبدء بمراحل التسليم. واشار الى ان المشروع يحوي شبكة امطار بقياس 382 كيلو متر طولي وشبكة الصرف الصحي 419 كيلوا متر طوليا وشبكة مياه عذبة 663 كيلومترا طوليا وشبكة ري 128 كيلومتر طولي وشبكة هاتف 831 كيلومترا طوليا وشبكة انارة 633 كيلومترا طوليا وعبارات كهرباء 38 كيلومترا طوليا كما تم استخدام كمية متفجرات لتفتيت صلابة التربة بـ 9 الاف و400 طن حيث تم تفجير 17 مليون متر مكعب بعدد 1188 مرة للتفجير وبلغت كمية الحفر 37 مليون متر مكعب تقريباً علماً بان المشروع يقع على مساحة 10.272 هكتار وقيمة العقد 215 مليون و814 الف دينار.

استلام جزئي

من جانبه هنأ رئيس لجان مدينة المطلاع التطوعية مشعل الهاجري اهالي المدينة ببدء مراحل الاستلام الجزئي للعقد الثاني المعني بعدد 18 الف و519 قسيمة في 8 ضواحيحيث تم اليوم الاستلام المبدئي الجزئي لعدد 12الف و177 قسيمة في الضواحِي (N6 -N8-N9-N10-N11) كاملة والجزء الشمالي من الضاحية (N7) ولهذا الانجاز فرحة خاصة حيث ان هذا العقد قد عانى من التأخير طويلاً متمنياً ان تكتمل الفرحة باستكمال انجاز بقية الاعمال والوصول للاستلام الكلي في شهر ديسمبر القادم حيث ان المتبقى 6 الاف و400 قسيمة تقريبا. وقال الهاجري نتمنى ان تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد 14 يوما من تاريخ الاستلام المبدئي باستدعاء الاهالي لتسليمهم الشهادات اللازمة لاصدار اذونات البناء، مشيراً الى الضواحي الاربعة المتبقية في المشروع والتي تعمل بها شركات اخرى نتمنى ان يشهد الربع الاول من العام المقبل استلام اعمالها وايضاً استدعاء الاهالي لانجاز شهادات اذن البناء.

بدوره بارك عضو لجنة اهالي مدينة المطلاع التطوعية مشعل البادي للاهالي البدء بالاستلام المبدئي الجزئي لاعمال العقد الثاني والذي يضم 8 ضواح سكنية مشددا على اهمية تسريع آلية الاستلام المبدئي والتفصيلي والشروع بمنح شهادات اصدار اذن البناء لرفع المعاناة عن كاهل اكثر من 28 الف اسرة كويتية تدفع شهرياً مبالغ كبيرة للايجار من جهة وتعاني من عدم الاستقرار الاسري من جهة اخرى كما شدد على اهمية ضبط الجودة في استلام الاعمال وفق العقد المبرم فيما بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمقاول المنفذ.

