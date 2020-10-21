«الصحة»: 886 إصابة جديدة و4 وفيات بسبب «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 117718 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 714 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ«كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 133 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7806 فحص.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 7935 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 842102 فحوصات.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 592 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 109198 حالة.

