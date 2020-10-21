«التخطيط» و«اليرموك الصحية» وقعتا «تفاهم»

وطن النهار

وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أمس مذكرة تفاهم مع مدينة اليرموك الصحية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ونائب رئيس مدينة اليرموك الصحية هدى الدويسان وعضوا المجلس التنفيذي لمدينة اليرموك الصحية فريد الفوزان والدكتور غسان العثمان.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي في كلمة خلال توقيع الاتفاقية ان الاتفاقية تهدف الى أن تكون أساسا مستقبليا لتبادل المعلومات والخبرات بالجوانب الصحية التطويرية والاستفادة من المعارف العلمية وتبادل الأنشطة والبرامج والفعاليات والمبادرات المحققة للمعايير المطلوبة والارتقاء بالمهام الفنية وفقا للمعايير الدولية الحديثة ذات الصلة.

وأوضح أن الاتفاقية تسعى الى تحقيق الشراكة والمسؤولية المجتمعية للوصول الى المعايير الصحية والتنموية في مدينة اليرموك الصحية وتبادل الأنشطة والفعاليات والمبادرات المحققة للمعايير المطلوبة ضمن اطار مبادرة منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية وتعزيز جودة رأس المال البشري من خلال تعزيز التكنولوجيا الرقمية ومجالات التعلم والصحة والاهتمام بالجوانب البحثية والدراسات والبيانات بالاضافة الى تنمية الجوانب الابداعية والابتكارية للشباب الكويتي ضمن المجالات التعليمية والتقنية والفنية.

وأكد أن الاتفاقية تتيح الاستفادة من الامكانيات والكوادر والخبرات العلمية الوطنية لتحقيق المرئيات والأهداف التي يرغب الطرفان في الوصول اليها معربا عن سعادته بهذا التعاون.

علاقة وطيدة

من جانب آخر قالت نائب رئيس مدينة اليرموك الصحية هدى الدويسان ان الاتفاقية تؤكد العلاقة الوطيدة بين المنطقة والأمانة العامة وتعزز التعاون المتبادل في المجالات العلمية وتصب في تطوير وتأهيل المنطقة بشكل علمي لخدمة المواطنين مضيفة أن الغرض من انشاء مدينة اليرموك الصحية هو الارتقاء بالمدن الصحية العالمية الصديقة للبيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الى أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للبنى التكنولوجية والرقمية في مدينة اليرموك الصحية مضيفة أن دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سيكون استشاريا للاستفادة من رأيها في تعزيز جودة رأس المال البشري.

واعتبرت أهداف التنمية المستدامة في المدن الصحية من المعايير الهامة التي تساهم في ارتقاء المدن وحصولها على التنمية المستدامة التي تساهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والعالمية وتوفر قاعدة أساسية لعقد شراكات للمبادرات للوصول لرؤية الكويت 2035. بدوره أكد عضو المجلس التنفيذي لمدينة اليرموك الصحية الدكتور غسان العثمان على أن الطرفين يسعيان لتشكيل لجنة تنسيق مشتركة تعمل على تبادل وجهات النظر وتيسير وتنسيق العمل فيما بينهما من خلال نقاط التواصل وقنوات الاتصال بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأشار الى أن مدينة اليرموك الصحية تعتبر أول مدينة صحية في الكويت حيث تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية جراء التزامها بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة.

