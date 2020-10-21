الشايع: مكافحة الفساد والارتقاء بأداء القطاع الحكومي

وطن النهار

شارك أمس وفد من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان فيصل الشايع في الاجتماع السابع عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي.

مثل فريق الديوان المشارك إلى جانب الشايع كل من مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان، ومراقب العلاقات الدولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي، ورئيس قسم العلاقات الدولية بالندب بإدارة التدريب والعلاقات الدولية نادية العنزي.

وأكد الشايع خلال مداخلة له أثناء الاجتماع أن الكويت تحرص على تعزيز مفهوم مكافحة الفساد من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لرفع مدركات الفساد والارتقاء بأداء القطاع الحكومي، وإنشاء هيئة متخصصة بهذا المجال للحد من انتشار هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الديوان بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة مكافحة الفساد دعما لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والتعاون مع مؤسسات الدولة وحماية للمال العام.

وأضاف أن الفساد يعد المبدد للثروات والامكانيات والمستنزف الأول للموارد والمعوق الرئيسي للتقدم والتطور لكل خطط النهوض بالأوطان، حيث إن مظاهره ستؤدي لضعف الإيرادات وهروب الاستثمارات وتدني كفاءة الخدمات ويقضي على أية جهود تنموية للإصلاح، ولا شك أن دول الخليج العربي تحذو حذو المجتمع الدولي من خلال تعزيز كل الجهود لمكافحة الفساد والوقاية منه لأنها مسؤولية الجميع من أجهزة رقابية وحكومات وهيئات وأفراد.

وأعرب خلال كلمته عن شكره للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي للمواساة بفقيد الأمة العربية صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه -، حيث كان لموقف الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الأثر الكبير في تخفيف المصاب ومثالا واضحا لمبدأ وحدة الشعوب الخليجية وتكاتفها.

وتقدم الشايع بالتهنئة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة توليه مقاليد الحكم ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة تزكيته وليا للعهد سائلين المولى عزوجل لهما التوفيق والسداد لمواصلة العطاء في خدمة الكويت وشعبها، كما تقدم الشايع بالتهنئة للدكتور نايف الحجرف بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنيا له ولكل زملائه في الأمانة العامة كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومستذكرا بكل التقدير والعرفان للجهود المخلصة لسلفه السيد عبداللطيف الزياني.

من جهة أخرى قالت مراقب العلاقات الدولية بإدارة التدريب والعلاقات الدولية هبة العوضي إن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة تقرير عن القرارات الصادرة عن الاجتماع السادس عشر لرؤساء الدواوين، والاجتماع الحادي والعشرين للوكلاء، كما ناقش البند الخاص بالرقابة الشاملة المشتركة ومذكرة الأمانة العامة المقدمة للاجتماع بشأن مقترح ديوان المحاسبة الخاص بنشر التوعية والمعرفة بممارسة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى موضوعات المسابقة الخامسة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، وإصدار قرار اعتماد إعلان أبو ظبي بشأن «تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد بمزيد من الفعالية.

يذكر أن الاجتماع السنوي لأصحاب رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون يهدف إلى دعم مسيرة العمل المشترك بالمجالات المرتبطة بالرقابة على الأموال العامة في الدول الأعضاء والتي تقوم بها دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، كما يعنى بتنسيق مواقف دول المجلس في المنظمات الدولية التي تشترك الـدواوين بعضويتها.

