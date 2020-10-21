«الحرس الوطني» ينظم دورتين للمتطوعين الأغرار والفنيين الموسيقيين

وطن النهار

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن فتح باب القبول لطلبات دفعات جديدة للالتحاق بدورتي المتطوعين (الأغرار)، والمتطوعين (الفنيين الموسيقيين).

ويستمر استقبال طلبات المتقدمين حتى 28 من الشهر الحالي وذلك في مبنى العقيد الركن فيصل الجريد لاستقبال المتطوعين في الرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهراً، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للحرس الوطني www.kng.gov.kw، مع التزام المتقدمين باتباع الإجراءات الصحية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)

ويأتي الإعلان عن قبول دفعات جديدة للالتحاق بالحرس الوطني في إطار حرص القيادة العليا على توفير الفرص الوظيفية للشباب، وذلك وفق نهج الشفافية والمصداقية بوضع آلية تضمن العدالة للجميع في عملية القبول بعد استيفاء الشروط التي لابد من توافرها في المتقدمين، ومن خلال استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة بإجراء قرعة علنية لاختيار من يجتاز الفحوصات الطبية والاختبارات التخصصية من المتقدمين ليحظى بالحصول على شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانه في الحرس الوطني وزملاء السلاح بالجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام.

