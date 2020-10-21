«التربية»: تجديد 9000 إقامة للمعلمين

وطن النهار

أنجزت وزارة التربية، ما يفوق 9 آلاف من أصل 10 آلاف و100 معاملة تجديد للموظفين الوافدين العاملين لديها من مختلف المهن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مشيرة إلى ان استمرار الدوام المسائي للمكلفين باستقبال أصحاب الشأن إلى حين الانتهاء من تجديد اقامات جميع الوافدين العاملين بالوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «النهار» ان وزارة التربية ممثلة في القطاع الاداري مازالت مستمرة في استقبال موظفيها الوافدين حرصا على تعديل وضعهم القانوني بعد انتهاء اقاماتهم بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، موضحة أن القائمين على استقبال المراجعين بذلوا خلال الفترة ومازالوا يبذلون جهودا كبيرة لانجاز معاملات جميع المراجعين، حيث ان الدوام المسائي يستمر حتى انجاز آخر معاملة.

وأوضحت ان التربية انجزت حتى يوم أمس بما يتجاوز 9 آلاف إقامة للموظفين ما بين معلمين ومنفذي خدمة واخصائيين وغيرها من المهن التي يعمل بها غير الكويتيين في الوزارة، المتواجدين داخل الكويت بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية، مبينة أن ترتيب استقبال المراجعين العمل بعد حصول الراغبين منهم على مواعيد المراجعة عبر النظام الالكتروني في غير الدوام الرسمي، في اطار حرص الوزارة على التباعد المكاني بين الموظفين والمراجعين وفق الاشتراطات الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن الدوام المسائي ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على مبنى الوزارة ومنع التجمعات وزيادة الكثافة خلال أوقات الدوام الرسمي، مبينة أن الموظفين القائمين على تجديد الاقامات عملوا بشكل تطوعي دون مقابل مادي.

وذكرت المصادر أن التربية ارتأت ألا يتجاوز العدد المتبقي من الموظفين المنتهية اقاماتهم الألف حالة، حيث سيتم الاستمرار في استقبالهم إلى حين التأكد من عدم وجود أي موظفين منتهية إقاماتهم على كفالة الوزارة.

وأكدت المصادر، أن الوزارة الزمت الموظفين الوافدين العائدين من الخارج بتشغيل تطبيق «شلونك» وذلك للتأكد من استكمال مدة الحجر المنزلي المفروضة عليهم قبل مراجعة الوزارة، لافتة إلى أن «التربية» اضطرت إلى مخاطبة وزارة الصحة بالحالات غير الملتزمة بمدة الحجر المنزلي، حرصا منها على سلامة الموظفين والمراجعين.

