«البلدي» أرجأ تحويل قطعة 5 في خيطان إلى استثماري

وطن النهار

وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي على إنشاء حدائق عامة ومناطق ترفيهية في ضاحية عبدالله المبارك. وقال رئيس اللجنة محمد الرقيب في تصريح صحافي إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الشؤون تخصيص بعض قسائم جمعيات النفع العام في منطقة جليب الشيوخ لإنشاء مجمع للمجتمع المدني ، فيما تم تأجيل الطلب المقدم بشأن تحويل قطعة «5» في منطقة خيطان إلى استثماري تجاري. وأشار إلى أن اللجنة أحالت للجهاز التنفيذي للاختيار بين موقعين طلب شركة البترول الوطنية الكويتية تخصيص موقع لإنشاء محطة تعبئة وقود رقم «31» بالمنطقة الخضراء الملاصقة لمدينة صباح السالم الجامعية ، فيما اجلت الطلب المقدم من مجموعة سكان مدينة خيطان قطعة «10» لحين حضور الاهالي والاستماع إلى فحوى طلبهم. من جانب اخر، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية الفروانية أحمد الشريكه بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون جاءت في إطار التأكد من عدم التعدي على أملاك الدولة باستغلال مساحات بدون ترخيص من قبل البلدية وإزالة تعديات بعد إنتهاء فترة الإنذار. وأوضح أن الجولات أسفرت عن إزالة 13 مظلة مخالفة بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالإضافة الى توجيه 8 إنذارات تعدٍ على أملاك الدولة بناء على ورود شكاوى باستغلال مساحات على أملاك الدولة بدون ترخيص من البلدية.

