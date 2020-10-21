الأمير: افزعوا للكويت.. وأحسنوا اختيار ممثليكم في مجلس الأمة

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أن وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة جميع التحديات والأخطار والأزمات. وشدد سموه، في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الأمة أمس على أن تكون فزعة المواطنين جميعاً للكويت، وأن يكون الولاء لها أولاً وأخيراً.

ودعا صاحب السمو إلى ضرور التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة، وفي ومقدمتها الوحدة الوطنية، وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة. وتذكر سمو الأمير بالعرفان والجميل ما قدمه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لوطنه وشعبه والإنسانية جمعاء، مؤكداً سموه الاستمرار على نهج الأمير الراحل ومبادئه.

وأكد سمو الأمير على الالتزام بالديموقراطية منهجاً واحترام الدستور مبدأ، وعلى أن دولة القانون والمؤسسات نظاماً، كما أكد أهمية الحرص على ترشيد الممارسات البرلمانية. وقال سموه: لا نقول اليوم إننا في تجربة برلمانية بل ممارسة راسخة مضى عليها قرابة الـ 60 عاماً.

وتحدث سمو الأمير عن الانتخابات النيابية المقبلة، موجهاً حديثه للمواطنين، ومؤكداً على أن عملية الانتخاب على أهميتها لا تمثل إلا الجانب الشكلي من الديموقراطية، وهي أمانة ومسؤولية وطنية كبرى تتحقق بمراعاة الله والضمير في حسن اختيار ممثلي الأمة، ومتابعة أدائهم، وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء والالتزام بأحكام الدستور والعمل على محاسبتهم.

وعبر سمو الأمير عن الشكر والتقدير للجهود المميزة والدور الإيجابي الذي اضطلع به رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في إدارة الأعمال البرلمانية، وكذلك سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على ما قام به والوزراء من جهد دؤوب، وإنجاز مشهود، في ظل الظروف العصيبة التي عاشتها البلاد جراء وباء «كورونا».

كما وجه سموه الشكر للمواطنين على ما أبدوه من مشاعر فياضة بالولاء، صادقة بالوفاء، إثر تولي سموه مسند الإمارة، وتزكية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشيراً سموه إلى أن ذلك جسد الرباط التاريخي والعهد الوثيق بين الشعب الوفي وقيادته وهو رباط نعتز به جميعاً ونحرص عليه ونعمل دائماً على صونه وتعزيزه.

وشدّد صاحب السمو، في ختام النطق السامي، على أن الكويت الغالية ستظل دوماً بعون الله وتعاون أبنائها، دار عز وأمان ورخاء.