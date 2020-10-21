فض المجلس: «الضمان المالي» سقط.. و«التركيبة السكانية» عَبَرَ

الأولى

فض مجلس الامة دور انعقاده الخامس التكميلي امس منهيا بذلك الفصل التشريعي الخامس عشر بمدته الكاملة، بعد موافقة في المداولة الثانية على قانوني معالجة التركيبة السكانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإجماع، واحالتهما الى الحكومة.

وتضمنت تعديلات ذوي الاعاقة، منح مكافأة نهاية خدمة من الجهات الحكومية لمن يرعى شخصا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة دون النظر لعدد سنوات الخدمة.

ورفض المجلس قانون دعم وضمان تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة كورونا بعد رفض 29 نائبا له، وسط انبثاق اصوات نيابية دعت الحكومة لاقراره وتشريع اخر لكيانات اخرى متضررة عبر مرسوم ضرورة. كما رفض المجلس جميع التعديلات على قانون اللائحة الداخلية للمجلس بشأن نص المادة 16 المبطلة من المحكمة الدستورية، والمتعلقة بإسقاط عضوية النواب.

من جانب اخر، وافق المجلس على إحالة جميع تقارير لجان التحقيق البرلمانية الى الحكومة، وهي تقارير عن موضوعات سابقة لم يبت فيها المجلس طوال السنوات الماضية.